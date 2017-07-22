"Сассуоло" объявил о приобретении хавбека "Ювентуса"

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"Сассуоло" объявил о приобретении хавбека "Ювентуса"

Полузащитник туринского "Ювентуса" Франческо Кассата стал игроком "Сассуоло", сообщает официальный сайт клуба.

Сумма трансфера не разглашается. По некоторым данным, речь идёт о семи миллионах евро.

Сам футболист заключил с "Сассуоло" контракт до лета 2021 года.

Стоит отметить, что прошлый сезон Кассата провёл на правах аренды в "Асколи", сыграл 36 матчей, забил 1 гол и сделал 6 результативных передач.

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