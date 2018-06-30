"Сассуоло" объявил о трансфере форварда "Интера"

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"Сассуоло" объявил о трансфере форварда "Интера"

"Сассуоло" на своём официальном сайте объявил о переходе форварда "Интера" Йенса Одгора.

Сумма трансфера составила пять миллионов евро. При этом "нерадзурри" имеют право обратного выкупа 19-летнего датчанина.

Одгор выступал за "Интер" с 2017 года, за молодёжную команду сыграл 29 матчей и забил 15 голов.

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