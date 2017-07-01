"Сассуоло" объявил о трансфере Риччи

Полузащитник "Ромы" Федерико Риччи стал полноценным игроком "Сассуоло", сообщает официальный сайт клуба.

"Нероверди" выкупили трансфер 23-летнего футболиста за 4,5 миллионов евро. Условия контракта пока не разглашаются.

В минувшем сезоне Риччи выступал за "Сассуоло" на правах аренды, сыграл 31 матч, забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу.

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