"Сассуоло" обыграл "Брешию" в матче Серии А

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"Сассуоло" обыграл "Брешию" в матче Серии А

В перенесенном матче 7-го тура итальянской Серии А "Брешия" проиграла "Сассуоло".

Теперь "Сассуоло" идет на 11-м месте, а "Брешия" осталась на 18-м.

"Брешия" - "Сассуоло" 0:2

Голы: Траоре, 25 - 0:1, Капуто, 71 - 0:2

"Брешия": Альфонсо, Сабелли, Матею, Чистана, Чансельор, Бизоли, Шпалек (Ндой, 65), Тонали, Ромуло, Балотелли (Матри, 78), Торрегросса (Доннарумма, 72).

"Сассуоло": Пеголо, Марлон, Рожерио (Кирьякопулос, 72), Толян, Романья, Бога (Данкан, 85), Локателли, Обианг, Траоре, Берарди (Пелузо, 88), Капуто.

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