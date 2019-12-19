"Сассуоло" обыграл "Брешию" в матче Серии А
В перенесенном матче 7-го тура итальянской Серии А "Брешия" проиграла "Сассуоло".
Теперь "Сассуоло" идет на 11-м месте, а "Брешия" осталась на 18-м.
"Брешия" - "Сассуоло" 0:2
Голы: Траоре, 25 - 0:1, Капуто, 71 - 0:2
"Брешия": Альфонсо, Сабелли, Матею, Чистана, Чансельор, Бизоли, Шпалек (Ндой, 65), Тонали, Ромуло, Балотелли (Матри, 78), Торрегросса (Доннарумма, 72).
"Сассуоло": Пеголо, Марлон, Рожерио (Кирьякопулос, 72), Толян, Романья, Бога (Данкан, 85), Локателли, Обианг, Траоре, Берарди (Пелузо, 88), Капуто.
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