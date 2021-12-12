"Сассуоло" обыграл "Лацио" в чемпионате Италии

Теги сассуололацио

"Сассуоло" обыграл "Лацио" в чемпионате Италии

Фото: инстаграм "Сассуоло"/Автор неизвестен

В матче 17-го тура чемпионата Италии "Сассуоло" на своем поле обыграл "Лацио" со счетом 2:1.

Победу хозяевам принесли голы Доменико Берарди и Джакомо Распадори. В составе гостей отличился Маттиа Дзакканьи.

"Сассуоло", набрав 23 очка, вышел на 12-е место в турнирной таблице Серии А. "Лацио" с 25 очками остался на 8-й позиции.

"Сассуоло" – "Лацио" - 2:1 (0:1)
Голы: Дзакканьи, 6 - 0:1, Берарди, 63 - 1:1, Распадори, 69 - 2:1

"Сассуоло": Консильи, Толян, Кирикеш, Феррари (Айхан, 74), Рожерио, Лопес, Фраттези, Траоре (Матеус Энрике, 73), Берарди (Дефрель, 81), Скамакка (Бога, 80), Распадори (Мюльдюр, 89).

"Лацио": Стракоша, Хюсай (Мурики, 78), Ачерби, Луис Фелипе, Марушич, Акпа-Акпро (Андерсон, 71), Катальди (Лейва, 78), Башич, Дзакканьи (Ладзари, 65), Педро (Фелипе Андерсон, 46), Иммобиле.

Удаление: Айхан (87).

Не пропустите: "Аталанта" обыграла "Верону" в Серии А. | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Победы "Сити", "Ливерпуля" и "Челси", гол Роналду: результаты 16-го тура АПЛ

Победы "Сити", "Ливерпуля" и "Челси", гол Роналду: результаты 16-го тура АПЛ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов