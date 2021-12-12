"Сассуоло" обыграл "Лацио" в чемпионате Италии
Фото: инстаграм "Сассуоло"/Автор неизвестен
В матче 17-го тура чемпионата Италии "Сассуоло" на своем поле обыграл "Лацио" со счетом 2:1.
Победу хозяевам принесли голы Доменико Берарди и Джакомо Распадори. В составе гостей отличился Маттиа Дзакканьи.
"Сассуоло", набрав 23 очка, вышел на 12-е место в турнирной таблице Серии А. "Лацио" с 25 очками остался на 8-й позиции.
"Сассуоло" – "Лацио" - 2:1 (0:1)
Голы: Дзакканьи, 6 - 0:1, Берарди, 63 - 1:1, Распадори, 69 - 2:1
"Сассуоло": Консильи, Толян, Кирикеш, Феррари (Айхан, 74), Рожерио, Лопес, Фраттези, Траоре (Матеус Энрике, 73), Берарди (Дефрель, 81), Скамакка (Бога, 80), Распадори (Мюльдюр, 89).
"Лацио": Стракоша, Хюсай (Мурики, 78), Ачерби, Луис Фелипе, Марушич, Акпа-Акпро (Андерсон, 71), Катальди (Лейва, 78), Башич, Дзакканьи (Ладзари, 65), Педро (Фелипе Андерсон, 46), Иммобиле.
Удаление: Айхан (87).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17