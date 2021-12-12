"Сассуоло" обыграл "Лацио" в чемпионате Италии

Фото: инстаграм "Сассуоло"/Автор неизвестен

В матче 17-го тура чемпионата Италии "Сассуоло" на своем поле обыграл "Лацио" со счетом 2:1.

Победу хозяевам принесли голы Доменико Берарди и Джакомо Распадори. В составе гостей отличился Маттиа Дзакканьи.

"Сассуоло", набрав 23 очка, вышел на 12-е место в турнирной таблице Серии А. "Лацио" с 25 очками остался на 8-й позиции.

"Сассуоло" – "Лацио" - 2:1 (0:1)

Голы: Дзакканьи, 6 - 0:1, Берарди, 63 - 1:1, Распадори, 69 - 2:1

"Сассуоло": Консильи, Толян, Кирикеш, Феррари (Айхан, 74), Рожерио, Лопес, Фраттези, Траоре (Матеус Энрике, 73), Берарди (Дефрель, 81), Скамакка (Бога, 80), Распадори (Мюльдюр, 89).

"Лацио": Стракоша, Хюсай (Мурики, 78), Ачерби, Луис Фелипе, Марушич, Акпа-Акпро (Андерсон, 71), Катальди (Лейва, 78), Башич, Дзакканьи (Ладзари, 65), Педро (Фелипе Андерсон, 46), Иммобиле.

Удаление: Айхан (87).

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