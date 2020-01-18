"Сассуоло" обыграл "Торино" в домашнем матче Серии А
"Сассуоло" обыграл "Торино" в матче 20-го тура чемпионата Италии.
Победный гол забил нападающий Доменико Берарди.
"Сассуоло" - "Торино" - 2:1 (0:1)
Голы: Локателли, 20 (в свои ворота) - 0:1, Бога, 61 - 1:1, Берарди, 73 - 2:1.
"Сассуоло": Консильи, Пелузо, Толян, Романья, Кирьякопулос, Обианг, Локателли, Траоре (Джуричич, 69), Капуто (Маньянелли, 88), Берарди (Мерт Мюлдюр, 90+1), Бога.
"Торино": Сиригу, Де Сильвестри, Нкулу, Джиджи (Миллико, 76), Иццо, Эйна, Ринкон (Мейте, 79), Лукич, Верди (Лаксальт, 53), Белотти, Беренгер.
В турнирной таблице Серии А "Сассуоло" занимает 14 место, "Торино" располагается на 8 строчке.
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|46
|3
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|4
|Аталанта
|19
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|5
|Рома
|19
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|6
|Кальяри
|19
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|7
|Парма
|19
|28
|8
|Торино
|19
|27
|9
|Хеллас Верона
|18
|25
|10
|Милан
|19
|25
|11
|Наполи
|19
|24
|12
|Удинезе
|19
|24
|13
|Болонья
|19
|23
|14
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|19
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|15
|Сассуоло
|19
|19
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|Сампдория
|20
|19
|17
|Лечче
|19
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|18
|Дженоа
|19
|14
|19
|Брешия
|19
|14
|20
|СПАЛ
|19
|12