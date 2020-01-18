"Сассуоло" обыграл "Торино" в домашнем матче Серии А

"Сассуоло" обыграл "Торино" в матче 20-го тура чемпионата Италии.

Победный гол забил нападающий Доменико Берарди.

"Сассуоло" - "Торино" - 2:1 (0:1)

Голы: Локателли, 20 (в свои ворота) - 0:1, Бога, 61 - 1:1, Берарди, 73 - 2:1.

"Сассуоло": Консильи, Пелузо, Толян, Романья, Кирьякопулос, Обианг, Локателли, Траоре (Джуричич, 69), Капуто (Маньянелли, 88), Берарди (Мерт Мюлдюр, 90+1), Бога.

"Торино": Сиригу, Де Сильвестри, Нкулу, Джиджи (Миллико, 76), Иццо, Эйна, Ринкон (Мейте, 79), Лукич, Верди (Лаксальт, 53), Белотти, Беренгер.

В турнирной таблице Серии А "Сассуоло" занимает 14 место, "Торино" располагается на 8 строчке.

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