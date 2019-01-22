"Сассуоло" определился со звёздной заменой для ушедшего в "Барселону" Боатенга
"Сассуоло" активно ищет замену для полузащитника Кевина-Принса Боатенга, который накануне на правах аренды перебрался в "Барселону".
Как сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио, "нероверди" хотят заполучить нападающего "Марселя" Марио Балотелли. Однако проблемой может стать то, что скандальный форвард уже договорился о переходе в "Марсель".
Есть у "Сассуоло" и альтернативный вариант - это хавбек "Сампдории" Джанлука Капрари.
28-летний Балотелли в текущем сезоне сыграл за "Ниццу" 10 матчей и сделал 1 ассист. В активе 25-летнего Капрари 19 игр, 5 голов и 2 результативные передачи.
Не пропустите: Новичок "Барселоны" уже мечтает забить "Реалу". | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
"Ньюкасл" интересуется защитником из РПЛ
-
Ещё один клуб включился в борьбу за Жардима
-
Вратарь "Леганеса" прокомментировал скандальный гол Луиса Суареса
-
1
Стал известен диагноз Эктора Бельерина
-
"Бавария" нацелилась на форварда "Манчестер Сити"
-
"Сассуоло" определился со звёздной заменой для ушедшего в "Барселону" Боатенга
-
За бугор на заработки: 10 легендарных игроков, которые играли в США. Часть вторая.
-
Главные новости дня: 21 января
-
ПСЖ определился с ценой на Мбаппе
-
"Ювентус" намерен перехватить трансферную цель "Реала"
-
Соперник "Зенита" в Лиге Европы в очередной раз потерпел неудачу в своем чемпионате
-
Не забитый пенальти Роналду и разгром гостей в видеообзоре матча "Ювентус" - "Кьево"
-
Разгром в Эйбаре в видеообзоре матча между басками и каталонцами
-
"Спартак" - "Ростов" - 2:1 (видеообзор матча)
-
"Эйбар" разгромил "Эспаньол" в Примере
-
У меня их уже три: Азар неожиданно высказался о "Золотом мяче"
-
"Ювентус" разгромил "Кьево", несмотря на промах Роналду с пенальти
-
1
VAR помогает: глава Примеры прокомментировал скандальный гол Суареса в матче с "Леганесом"
-
Роналду впервые не забил пенальти за "Ювентус" (видео)
-
За одним столом: Азар ярко сравнил себя с Месси и Роналду
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|20
|56
|2
|Наполи
|20
|47
|3
|Интер Милан
|20
|40
|4
|Милан
|20
|34
|5
|Рома
|20
|33
|6
|Лацио
|20
|32
|7
|Аталанта
|20
|31
|8
|Сампдория
|20
|30
|9
|Парма
|20
|28
|10
|Фиорентина
|20
|27
|11
|Торино
|20
|27
|12
|Сассуоло
|20
|26
|13
|Кальяри
|20
|21
|14
|Дженоа
|20
|20
|15
|Удинезе
|20
|18
|16
|СПАЛ
|20
|18
|17
|Эмполи
|20
|17
|18
|Болонья
|20
|14
|19
|Фрозиноне
|20
|10
|20
|Кьево
|20
|8