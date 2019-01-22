"Сассуоло" определился со звёздной заменой для ушедшего в "Барселону" Боатенга

"Сассуоло" активно ищет замену для полузащитника Кевина-Принса Боатенга, который накануне на правах аренды перебрался в "Барселону".

Как сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио, "нероверди" хотят заполучить нападающего "Марселя" Марио Балотелли. Однако проблемой может стать то, что скандальный форвард уже договорился о переходе в "Марсель".

Есть у "Сассуоло" и альтернативный вариант - это хавбек "Сампдории" Джанлука Капрари.

28-летний Балотелли в текущем сезоне сыграл за "Ниццу" 10 матчей и сделал 1 ассист. В активе 25-летнего Капрари 19 игр, 5 голов и 2 результативные передачи.

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