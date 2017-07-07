"Сассуоло" отказал "Роме" в трансфере Дефреля за 18 миллионов евро
"Рома" не сумела приобрести французского нападающего "Сассуоло" Грегуара Дефреля, сообщает Football Italia.
По сведениям издания, римский клуб предлагал за футболиста 18 миллионов евро, но получил отказ. "Нероверди" оценивают своего форварда в 25 миллионов евро.
26-летний Дефрель выступает за "Сассуоло" с 2015 года, провел за клуб 73 матча и забил 23 гола.
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