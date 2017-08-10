"Сассуоло" отклонил предложение "Зенита" по своему хавбеку

Итальянский "Сассуоло" отклонил предложение питерского "Зенита" по своему полузащитнику Маттео Политано.

Как информирует TuttoMercatoWeb, "сине-бело-голубые" предлагали за 24-летнего хавбека 12 миллионов евро без учета различного рода бонусов, однако "черно-зеленые" отказались отпускать своего игрока за указанную сумму.

Напомним, "Зенит" не заинтересован в подписании Гарая. | soccernews.ru