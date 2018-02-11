"Сассуоло" поделил очки с "Кальяри"

В матче 24-го тура итальянской Серии А "Сассуоло" на своем поле разошелся нулевой ничьей с "Кальяри".

"Сассуоло" - "Кальяри" - 0:0

"Сассуоло": Консильи, Лирола, Голданига, Ачерби, Пелузо (Рожерио, 71), Миссироли, Маньянелли, Дункан (Рагузо, 88), Берарди, Бабакар (Матри, 66), Политано.

"Кальяри": Краньо, Андреолли, Чеппителли, Кастан, Падоин, Ионита, Чигарини (Сау, 25), Барелла, Ликогьяннис (Дессена, 62), Жоау Педро, Фариас (Паволетти, 75).

Напомним, вчера "Наполи" разгромил "Лацио". | soccernews.ru