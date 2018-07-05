"Сассуоло" подписал бывшего игрока "Милана"

Ганский полузащитник франкфуртского "Айнтрахта" Кевин-Принс Боатенг перешел в "Сасуолло", сообщает официальный сайт итальянского клуба.

Футболист достался "нероверди" бесплатно и подписал с ним контракт до лета 2021 года.

31-летний Боатенг выступал за "Айнтрахт" с 2017 года, провел за клуб 36 матчей и забил шесть голов. Ранее играл за "Герту", "Тоттенхэм", дортмундскую "Боруссию", "Портсмут", "Милан" и "Лас-Пальмас". За сборную Ганы сыграл 15 матчей и забил 2 мяча. Чемпион Италии, обладатель Суперкубка Италии, обладатель Кубка Германии. Ориентировочная стоимость игрока составляет 7 миллионов евро.

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