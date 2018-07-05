"Сассуоло" подписал бывшего игрока "Милана"

Теги айнтрахт франкфуртсассуолокевин-принс боатенг

"Сассуоло" подписал бывшего игрока "Милана"

Ганский полузащитник франкфуртского "Айнтрахта" Кевин-Принс Боатенг перешел в "Сасуолло", сообщает официальный сайт итальянского клуба.

Футболист достался "нероверди" бесплатно и подписал с ним контракт до лета 2021 года.

31-летний Боатенг выступал за "Айнтрахт" с 2017 года, провел за клуб 36 матчей и забил шесть голов. Ранее играл за "Герту", "Тоттенхэм", дортмундскую "Боруссию", "Портсмут", "Милан" и "Лас-Пальмас". За сборную Ганы сыграл 15 матчей и забил 2 мяча. Чемпион Италии, обладатель Суперкубка Италии, обладатель Кубка Германии. Ориентировочная стоимость игрока составляет 7 миллионов евро.

Не пропустите: Официально: Фабиан Руис стал игроком "Наполи". | http://soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

Дневник Чемпионата Мира. День 22: превью четвертьфинала

Дневник Чемпионата Мира. День 22: превью четвертьфинала

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен 34 84
2 Шальке 34 63
3 Хоффенхайм 34 55
4 Боруссия Дортмунд 34 55
5 Байер Леверкузен 34 55
6 РБ Лейпциг 34 53
7 Штутгарт 34 51
8 Айнтрахт Франкфурт 34 49
9 Боруссия Менхенгладбах 34 47
10 Герта 34 43
11 Вердер Бремен 34 42
12 Аугсбург 34 41
13 Ганновер 96 34 39
14 Майнц 05 34 36
15 Фрайбург 34 36
16 Вольфсбург 34 33
17 Гамбург 34 31
18 Кельн 34 22
Полная таблица

топ-5 тегов