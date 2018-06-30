"Сассуоло" подписал форварда "Интера"
Форвард "Интера" Йенс Одгор стал игроком "Сассуоло", сообщает официальный сайт итальянского клуба.
Отмечается, что у миланского клуба есть опция обратного выкупа игрока за пять миллионов евро следующим летом или за 10 миллионов - через два года.
19-летний игрок молодежной сборной Дании в прошлом сезоне не играл за первую команду "Интера".
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|Команда
|М
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|Ювентус
|38
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|Наполи
|38
|91
|3
|Рома
|38
|77
|4
|Интер Милан
|38
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|5
|Лацио
|38
|72
|6
|Милан
|38
|64
|7
|Аталанта
|38
|60
|8
|Фиорентина
|38
|57
|9
|Торино
|38
|54
|10
|Сампдория
|38
|54
|11
|Сассуоло
|38
|43
|12
|Дженоа
|38
|41
|13
|Кьево
|38
|40
|14
|Удинезе
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|15
|Болонья
|38
|39
|16
|Кальяри
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|СПАЛ
|38
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|Хеллас Верона
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