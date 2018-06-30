"Сассуоло" подписал форварда "Интера"

Теги сассуолоинтер милан

"Сассуоло" подписал форварда "Интера"Форвард "Интера" Йенс Одгор стал игроком "Сассуоло", сообщает официальный сайт итальянского клуба.

Отмечается, что у миланского клуба есть опция обратного выкупа игрока за пять миллионов евро следующим летом или за 10 миллионов - через два года.

19-летний игрок молодежной сборной Дании в прошлом сезоне не играл за первую команду "Интера". 

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