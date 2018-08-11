"Сассуоло" покупает хавбека "Милана"

Полузащитник "Милана" Мануэль Локателли в ближайшее время станет игроком "Сассуоло", сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По информации ресурса, "нероверди" арендуют 20-летнего футболиста на сезон за 2 миллиона евро с обязательством выкупа за 10 миллионов плюс бонусы.

Ожидается, что в понедельник Локателли пройдёт медобследование, после чего заключит контракт с "Сассуоло".

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