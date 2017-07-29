"Сассуоло" пополнился двумя игроками "Палермо"

Сразу два игрока "Палермо" - вратарь Леонардо Марсон и защитник Эдуардо Гольданига - перешли в "Сассуоло", сообщает официальный сайт клуба.

Трансфер 23-летнего бека обошёлся "нероверди", по данным СМИ, в пять миллионов евро, а 19-летний страж ворот присоединился к "зелёным" на правах аренды.

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