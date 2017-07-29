"Сассуоло" пополнился двумя игроками "Палермо"
Сразу два игрока "Палермо" - вратарь Леонардо Марсон и защитник Эдуардо Гольданига - перешли в "Сассуоло", сообщает официальный сайт клуба.
Трансфер 23-летнего бека обошёлся "нероверди", по данным СМИ, в пять миллионов евро, а 19-летний страж ворот присоединился к "зелёным" на правах аренды.
Не пропустите: "Фиорентина" готова заплатить 12 миллионов евро за полузащитника "Сассуоло" Маттео Политано. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Закрепиться на вершине: "Локомотив" принимает "Анжи"
-
В первом Эль Класико нового сезона "Барселона" взяла верх над "Реалом"
-
"Манчестер Сити" разгромил "Тоттенхэм" в заключительном туре Международного кубка чемпионов
-
Вечные соперники: "Рома" в Фоксборо принимает "Ювентус"
-
Возвращение на "Петровский": "Тосно" принимает "Зенит"
Лента новостей
-
"Лацио" может приобрести Азмуна и отправить его в аренду
-
Фурсенко: "В "Зените" рассчитывают на Дзюбу"
-
"Валенсия" пытается сбить цену на Ансальди
-
"Сток Сити" хочет заменить Арнаутовича звездой УПЛ
-
Защитник тульского "Арсенала" Григалава получил тяжёлую травму головы
-
Эль-Шаарави: "Матч против "Ювентуса" станет хорошей проверкой нашего физического состояния и командной работы"
-
Матич близок к переходу в "Манчестер Юнайтед"
-
Вальверде: "Игра с "Реалом" отсылает нас к матчам за Суперкубок Испании"
-
Гвардиола: "Думаю, все идет к тому, что Ихеаначо перейдет в "Лестер"
-
Дани Алвес советует Неймару быть смелее
-
"Манчестер Юнайтед" готовит предложение по Дендонкеру
-
"Барселона" согласна выложить 120 миллионов евро за Дибалу
-
Блан может стать тренером сборной Турции
-
"Рома" рассматривает Куадрадо как альтернативу Махрезу
-
Стала известна схема, по которой ПСЖ намерен подписать Неймара и избежать наказания
-
Коутиньо этим летом перейдет в "Барселону"
-
Гвардиола прокомментировал возможную продажу Насри
-
Дани Алвес: "Надеюсь, что этот трофей не станет последним"
-
"Уотфорд" нацелился на Таски
-
Рамос надеется, что Неймар перейдет в ПСЖ
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|38
|91
|2
|Рома
|38
|87
|3
|Наполи
|38
|86
|4
|Аталанта
|38
|72
|5
|Лацио
|38
|70
|6
|Милан
|38
|63
|7
|Интер Милан
|38
|62
|8
|Фиорентина
|38
|60
|9
|Торино
|38
|53
|10
|Сампдория
|38
|48
|11
|Кальяри
|38
|47
|12
|Сассуоло
|38
|46
|13
|Удинезе
|38
|45
|14
|Кьево
|38
|43
|15
|Болонья
|38
|41
|16
|Дженоа
|38
|36
|17
|Кротоне
|38
|34
|18
|Эмполи
|38
|32
|19
|Палермо
|38
|26
|20
|Пескара
|38
|18