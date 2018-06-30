"Сассуоло" продлил аренду экс-защитника "Рубина"

"Сассуоло" продлил аренду защитника "Лас Пальмаса" Маурисио Лемоса, сообщает официальный твиттер клуба.

22-летний уругваец арендован до конца сезона 2018/19, также "нероверди" имеют право выкупа футболиста.

Напомним, что Лемос, который известен по выступлениям за "Рубин", защищал цвета "Сассуоло" с января текущего года, сыграл 8 матчей и забил 1 гол.

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