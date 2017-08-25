"Сассуоло" продлил Фальчинелли

Форвард Диего Фальчинелли подписал новый контракт с "Сассуоло", сообщает официальный сайт клуба.

26-летний футболист заключил с "нероверди" соглашение до лета 2022 года.

Фальчинелли выступает за "Сассуоло" с 2011 года, сыграл 41 матч и забил 4 гола. Сдавался в аренду "Юве Стабия", "Виртус Ланчано", "Перудже" и "Кротоне".

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