"Сассуоло" продлил контракт с главным тренером Де Дзерби

Теги сассуоло

"Сассуоло" продлил контракт с главным тренером Де Дзерби

"Сассуоло" продлил контракт с главным тренером команды Роберто Де Дзерби. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Новое соглашение 41-летнего специалиста с клубом рассчитано до конца следующего сезона.

Де Дзерби возглавил "Сассуоло" в 2018 году. После 28 туров Примеры клуб занимает 12 место в турнирной таблице.

Не пропустите: "Интер" и "Сассуоло" сыграли вничью, забив шесть голов на двоих| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Оренбург" пропустит матч с "Уралом". В клубе 10 зараженных коронавирусом

"Оренбург" пропустит матч с "Уралом". В клубе 10 зараженных коронавирусом

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов