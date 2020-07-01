"Сассуоло" продлил контракт с главным тренером Де Дзерби

"Сассуоло" продлил контракт с главным тренером команды Роберто Де Дзерби. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Новое соглашение 41-летнего специалиста с клубом рассчитано до конца следующего сезона.

Де Дзерби возглавил "Сассуоло" в 2018 году. После 28 туров Примеры клуб занимает 12 место в турнирной таблице.

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