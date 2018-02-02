"Сассуоло" продлил контракт с Матри

"Сассуоло" на своём официальном сайте объявил о продлении контракта с нападающим Алессандро Матри.

33-летний футболист заключил с "нероверди" соглашение до лета 2019 года.

В этом сезоне Матри сыграл за "Сассуоло" 20 матчей, забил 3 гола и сделал 1 результативную передачу.

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