"Сассуоло" продлил контракт с Матри

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"Сассуоло" продлил контракт с Матри

"Сассуоло" на своём официальном сайте объявил о продлении контракта с нападающим Алессандро Матри.

33-летний футболист заключил с "нероверди" соглашение до лета 2019 года.

В этом сезоне Матри сыграл за "Сассуоло" 20 матчей, забил 3 гола и сделал 1 результативную передачу. 

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