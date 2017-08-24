"Сассуоло" продлил соглашение с Берарди

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"Сассуоло" продлил соглашение с Берарди

Хавбек Доменико Берарди продлил контракт с "Сассуоло", сообщает официальный сайт клуба.

Новое соглашение будет действовать до июня 2022 года. Напомним, что ранее к игроку проявляли интерес "Челси" и "Ювентус".

В прошлом сезоне Берарди провел 25 матчей, забил 10 голов и отдал 11 ассистов.

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