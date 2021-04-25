"Сассуоло" рассматривает два варианта на замену Де Дзерби, которым интересуется "Спартак"

Фото: инстаграм Филиппо Индзаги/Автор неизвестен

"Сассуоло" приступил к поиску тренера на тот случае, если команду покинет нынешний наставник Роберто Де Дзерби, сообщает журналист Никола Скира в своем твиттере.

По данным источника, итальянский клуб интересуется Винченцо Итальяно ("Специя") и Филиппо Индзаги ("Беневенто"). Клубы занимают 15 и 17 места в Серии А соответственно.

"Сассуоло" в настоящее время занимает восьмое место в Серии А.

Ранее сообщалось, что интерес к Де Дзерби проявляют московский "Спартак" и донецкий "Шахтер".

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