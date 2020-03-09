"Сассуоло" разгромил "Брешию" Балотелли в матче Серии А

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"Сассуоло" разгромил "Брешию" Балотелли в матче Серии А

В матче 26-го тура чемпионата Италии "Сассуоло" разгромил "Брешию" со счетом 3:0. Победу "нероверди" принесли дубль Франческо Капуто и гол Жереми Бога.

Благодаря победе "Сассуоло" поднялся на 11-е место в турнирной таблице Серии А. "Брешия" осталась на последней, 20-й позиции.

"Сассуоло" – "Брешия" - 3:0 (1:0)
Голы: Капуто, 45 - 1:0, Капуто, 61 - 2:0, Бога, 74 - 3:0

"Сассуоло": Консильи, Романья (Марлон, 72), Феррари, Толян (Мюльдюр, 54), Рожерио, Джуричич, Локателли, Бурабия, Бога, Берарди (Дефрель, 32), Капуто.

"Брешия": Йоронен, Папетти, Сабелли, Чансельор, Мартелла, Дессена, Бьярнасон, Бизоли (Скрабб, 66), Змргал, Балотелли (Доннарумма, 76), Айе (Торрегросса, 57).

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