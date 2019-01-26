"Сассуоло" разгромил "Кальяри" в 21-м туре Серии А
В рамках 21-го тура итальянской Серии А "Сассуоло" на своём поле разгромил "Кальяри" со счётом 3:0. Голы в свой актив записали Мануэль Локателли, Хума Эль-Бабакар и Алессандро Матри.
"Сассуоло" – "Кальяри" - 3:0
Голы: Локателли, 9 - 1:0, Эль-Бабакар, 45 (пенальти) - 2:0, Матри, 87 - 3:0.
"Сассуоло": Консильи, Лирола, Маньяни, Пелузо, Рожерио, Бурабия, Локателли, Джуричич (Бога, 65), Маньянелли (Данкан, 75), Берарди, Эль-Бабакар (Матри, 70).
"Кальяри": Краньо, Чеппителли, Срна (Падоин, 77), Пизакане, Фараго, Барелла, Ликояннис (Фариас, 46), Чигарини (Бирса, 64), Ионицэ, Жоао Педро, Паволетти.
Благодаря этой победе "Сассуоло" поднялся на 9-е место в турнирной таблице первенства, а "Кальяри" остался на 13-й строчке.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|20
|56
|2
|Наполи
|20
|47
|3
|Интер Милан
|20
|40
|4
|Милан
|20
|34
|5
|Рома
|20
|33
|6
|Лацио
|20
|32
|7
|Аталанта
|20
|31
|8
|Сампдория
|20
|30
|9
|Сассуоло
|21
|29
|10
|Парма
|20
|28
|11
|Фиорентина
|20
|27
|12
|Торино
|20
|27
|13
|Кальяри
|21
|21
|14
|Дженоа
|20
|20
|15
|Удинезе
|20
|18
|16
|СПАЛ
|20
|18
|17
|Эмполи
|20
|17
|18
|Болонья
|20
|14
|19
|Фрозиноне
|20
|10
|20
|Кьево
|20
|8