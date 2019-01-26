"Сассуоло" разгромил "Кальяри" в 21-м туре Серии А

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"Сассуоло" разгромил "Кальяри" в 21-м туре Серии А

В рамках 21-го тура итальянской Серии А "Сассуоло" на своём поле разгромил "Кальяри" со счётом 3:0. Голы в свой актив записали Мануэль ЛокателлиХума Эль-Бабакар и Алессандро Матри.

"Сассуоло" – "Кальяри" - 3:0

Голы: Локателли, 9 - 1:0, Эль-Бабакар, 45 (пенальти) - 2:0, Матри, 87 - 3:0.

"Сассуоло": Консильи, Лирола, Маньяни, Пелузо, Рожерио, Бурабия, Локателли, Джуричич (Бога, 65), Маньянелли (Данкан, 75), Берарди, Эль-Бабакар (Матри, 70).

"Кальяри": Краньо, Чеппителли, Срна (Падоин, 77), Пизакане, Фараго, Барелла, Ликояннис (Фариас, 46), Чигарини (Бирса, 64), Ионицэ, Жоао Педро, Паволетти.

Благодаря этой победе "Сассуоло" поднялся на 9-е место в турнирной таблице первенства, а "Кальяри" остался на 13-й строчке.

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