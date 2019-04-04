"Сассуоло" разгромил "Кьево" благодаря дублю Демирала (видео голов)

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"Сассуоло" разгромил "Кьево" благодаря дублю Демирала (видео голов)

В матче 30-го тура чемпионата Италии "Сассуоло" на своем поле разгромил "Кьево" со счетом 4:0. Дублем отметился Мерих Демирал, еще по голу на счету Мануэля Локателли и Доменико Берарди.

Благодаря победе "Сассуоло" вышел на 11-е место в турнирной таблице Серии А. "Кьево" остался на последней, 20-й позиции.

"Сассуоло" – "Кьево" - 4:0 (2:0)
Голы: Демирал, 4 - 1:0, Демирал, 45 - 2:0, Локателли, 47 - 3:0, Берарди, 57 - 4:0

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