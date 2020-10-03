"Сассуоло" разгромил "Кротоне" и стал лидером Серии А

В рамках 3-го тура итальянской Серии А "Сассуоло" дома добыл крупную победу над "Кротоне" со счётом 4:1.

У хозяев поля забивали Доменико Берарди и Мануэль Локателли, а также дважды Франческо Капуто. Гол престижа у гостей на счету Симеона Нванкво.

"Сассуоло" – "Кротоне" - 4:1

Голы: 1:0 – 19 Берарди, 1:1 – 49, пенальти Нванкво, 2:1 – 58, пенальти Капуто, 3:1 – 85 Капуто, 4:1 – 90 Локателли.

"Сассуоло": Консильи, Феррари, Толян, Мюльдюр (Кирьякопулос, 53), Кирикеш (Айхан, 34), Джуричич (Траоре, 90), Бурабия (Обианг, 53), Локателли, Берарди, Капуто, Дефрель (Пелузо, 90).

"Кротоне": Кордац, Педру Перейра (Рисполи, 85), Големич, Магальян, Реца, Чигарини (Гомелт, 77), Вулич (Дрэгуш, 77), Жуниор Мессиас, Молина, Марроне, Нванкво.

Набрав три очка, "Сассуоло" поднялся на первое место в турнирной таблице чемпионата. "Кротоне" занимает последнюю строчку.

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