"Сассуоло" разгромило "Специю" в матче Серии А

Теги сассуолоспеция

"Сассуоло" разгромило "Специю" в матче Серии А

В матче 2-го тура Серии А "Специя" проиграла "Сассуоло".

"Специя" - "Сассуоло" - 1:4 (1:1)

Голы: Джуричич, 12 - 0:1, Галабинов, 30 - 1:1, Берарди, 64 (с пенальти) - 1:2 Дефрель, 66 - 1:3, Капуто, 76 - 1:4.

"Специя": Зут, Сала (Феррер, 79), Эрлич, Делль`Орко (Шабо, 87), Рамос, М.Риччи, Бартоломей (Дейола, 72), Агудело (Мора, 72), Побега (Фариас, 72), Галабинов, Гьяси.

"Сассуоло": Консильи, Кирикеш (Каан Айхан, 78), Толян, Кирьякопулос (Мерт Мюлдюр, 46), Феррари, Джуричич, Обианг (Бурабия, 46), Локателли, Капуто, Дефрель (Траоре, 69), Берарди (Ф.Риччи, 87).

Не пропустите: "Леванте" одержал уверенную победу в матче с "Осасуной"| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Тоттенхэм" в компенсированное время упустил победу над "Ньюкаслом"

"Тоттенхэм" в компенсированное время упустил победу над "Ньюкаслом"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов