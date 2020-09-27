"Сассуоло" разгромило "Специю" в матче Серии А
В матче 2-го тура Серии А "Специя" проиграла "Сассуоло".
"Специя" - "Сассуоло" - 1:4 (1:1)
Голы: Джуричич, 12 - 0:1, Галабинов, 30 - 1:1, Берарди, 64 (с пенальти) - 1:2 Дефрель, 66 - 1:3, Капуто, 76 - 1:4.
"Специя": Зут, Сала (Феррер, 79), Эрлич, Делль`Орко (Шабо, 87), Рамос, М.Риччи, Бартоломей (Дейола, 72), Агудело (Мора, 72), Побега (Фариас, 72), Галабинов, Гьяси.
"Сассуоло": Консильи, Кирикеш (Каан Айхан, 78), Толян, Кирьякопулос (Мерт Мюлдюр, 46), Феррари, Джуричич, Обианг (Бурабия, 46), Локателли, Капуто, Дефрель (Траоре, 69), Берарди (Ф.Риччи, 87).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17