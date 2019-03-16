"Сассуоло" – "Сампдория" - 3:5 (видеообзор матча)

Вашему вниманию представляется видеообзор матча 28-го тура итальянской Серии А между "Сассуоло" и "Сампдорией", который завершился победой генуэзцев со счётом 5:3.

Не пропустите: Мясорубка в Серии А: "Сампдория" переиграла "Сассуоло" со счётом 5:3. | http://soccernews.ru