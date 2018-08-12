"Сассуоло", "Сампдория" и "Торино" вышли в четвертый раунд Кубка Италии

Завершились еще несколько матчей третьего раунда Кубка Италии. Путевки в следующий круг завоевали "Сассуоло", "Сампдория" и "Торино".

"Сассуоло" - "Тернана" - 5:1 (4:0)

Голы: Боатенг, 9 - 1:0, Берарди, 23 - 2:0, Дункан, 29 - 3:0, Берарди, 41 - 4:0, Дефенди, 72 - 4:1, Маньярелли, 81 - 5:1

"Торино" - "Козенца" - 4:0 (2:0)

Голы: Базелли, 9 - 1:0, Белотти, 28 - 2:0, Белотти, 66 - 3:0, Ринкон, 67 - 4:0

"Сампдория" - "Виттербезе" - 1:0 (0:0)

Гол: Янкто, 75 - 1:0

"Кальяри" - "Палермо" - 2:1 (1:0)

Голы: Паволетти, 31 - 1:0, Несторовски, 52 - 1:1, Паволетти, 73 - 2:1

Не пропустите: "Кьево" и СПАЛ вышли в четвертый раунд Кубка Италии. | http://soccernews.ru