"Сассуоло" согласовал трансфер Бога

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"Сассуоло" согласовал трансфер Бога
Ивуарийский полузащитник "Челси" Жереми Бога перейдет в "Сассуоло", сообщает Goal.com.

По сведениям издания, сумма трансфера составит 4,5 миллиона евро. В данный момент футболист проходит медосмотр в итальянском клубе. "Челси" сохранит за собой возможность обратного выкупа игрока.

В минувшем сезоне 21-летний Бога на правах аренды выступал за "Бирмингем", провел за клуб 34 матча и забил 2 гола.

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