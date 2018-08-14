"Сассуоло" согласовал трансфер защитника "Барселоны"

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"Сассуоло" согласовал трансфер защитника "Барселоны"

"Сассуоло" согласовал трансфер защитника "Барселоны" Марлона, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По информации ресурса, для завершения сделки "нероверди" осталось договориться с 22-летним бразильцем об условиях личного контракта.

По некоторым данным, "Сассуоло" заплатит "Барселоне" 12 миллионов евро.

Ранее Марлон был близок к переходу в "Шальке", однако итальянский клуб сумел обойти "кобальтовых" в гонке за футболистом. | http://soccernews.ru

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