"Сассуоло" сорвал переход Политано в "Наполи"

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"Сассуоло" сорвал переход Политано в "Наполи"

"Сассуоло" сорвал трансфер полузащитника Маттео Политано в "Наполи", сообщает Football Italia.

По сведениям издания, клубы уже согласовали переход 24-летнего футболиста, однако в последний момент "нероверди" отказались от сделки в виду отстутствия времени на поиск замены для хавбека.

Стоит отметить, что "Наполи" был готов заплатить за Политано 29 миллионов евро, включая бонусы в размере одного миллиона, плюс отдать в аренду алжирца Адама Уна.

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