"Сассуоло" сыграл вничью с "Кальяри" в Серии А

Фото: инстаграм "Сассуоло"/Автор неизвестен

"Сассуоло" на своем поле сыграл вничью с "Кальяри" в матче 13-го тура Серии А.

"Сассуоло" - "Кальяри" - 2:2

Голы: Скамакка, 37 - 1:0, Кейта Бальде, 40 - 1:1, Берарди (пенальти), 51 - 2:1, Жоао Педро (пенальти), 56 - 2:2.

"Сассуоло" - Консильи, Толян, Айхан, Феррари, Рожерио (Кирьякопулос, 85), Лопес, Фраттези, Траоре (Матеус Энрике, 85), Берарди, Скамакка (Дефрель, 74), Распадори.

"Кальяри" - Краньо, Дзаппа (Касерес, 78), Чеппителли, Карбони, Ликояннис, Белланова, Марин (Олива, 84), Грасси (Дейола, 78), Нандес, Жоао Педро, Кейта Бальде (Паволетти, 84).

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