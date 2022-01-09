"Сассуоло" уничтожил "Эмполи" в матче Серии А

Фото: инстаграм "Сассуоло"/Автор неизвестен

В матче 21-го тура чемпионата Италии "Сассуоло" на выезде разгромил "Эмполи" со счетом 5:1.

Победу гостям принесли дубли Джакомо Распадори и Джанлука Скамакки, а также гол Доменико Берарди. В составе хозяев отличился Лиэм Хендерсон.

"Сассуло", набрав 28 очков, вышел на девятое место в турнирной таблице Серии А. "Эмполи" 28 очками опустился на 10-ю позицию.

"Эмполи" – "Сассуоло" - 1:5 (1:2)

Голы: Берарди, 13 (с пенальти) - 0:1, Хендерсон, 16 - 1:1, Распадори, 24 - 1:2, Скамакка, 67 - 1:3, Распадори, 71 - 1:4, Скамакка, 90 - 1:5

"Эмполи": Викарио, Стоянович, Исмайли, Вити, Маркицца (Тонелли, 46), Штулац (Риччи, 46), Хендерсон, Байрами (Фьямоцци, 64), Журковски, Ди Франческо (Кутроне, 29), Пинамонти (Аслани, 77).

"Сассуоло": Консильи, Толян, Кирикеш (Айхан, 77), Феррари, Рожерио (Мюльдюр, 77), Кирьякопулос, Лопес, Харруи (Фраттези, 61), Дефрель (Скамакка, 62), Берарди (Руан, 89), Распадори.

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