"Сассуоло" упустил победу над худшей командой Серии А
Фото: инстаграм "Специи"\Автор неизвестен
Завершились два матча 29-го тура чемпионата Италии. "Сассуоло" на выезде сыграл вничью с "Салернитаной" со счетом 2:2. "Специя" обыграла "Кальяри" - 2:0.
"Салернитана" - "Сассуоло" - 2:2 (1:2)
Голы: Бонаццоли, 8 - 1:0, Скамакка, 20 - 1:1, Траоре, 30 - 1:2, Джурич, 81 - 2:2
"Специя" - "Кальяри" - 2:0 (0:0)
Голы: Эрлич, 55 - 1:0, Манай, 74 - 2:0
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17