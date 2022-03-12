"Сассуоло" упустил победу над худшей командой Серии А

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"Сассуоло" упустил победу над худшей командой Серии А

Фото: инстаграм "Специи"\Автор неизвестен

Завершились два матча 29-го тура чемпионата Италии. "Сассуоло" на выезде сыграл вничью с "Салернитаной" со счетом 2:2. "Специя" обыграла "Кальяри" - 2:0.

"Салернитана" - "Сассуоло" - 2:2 (1:2)
Голы: Бонаццоли, 8 - 1:0, Скамакка, 20 - 1:1, Траоре, 30 - 1:2, Джурич, 81 - 2:2

"Специя" - "Кальяри" - 2:0 (0:0)
Голы: Эрлич, 55 - 1:0, Манай, 74 - 2:0

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