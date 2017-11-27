"Сассуоло" уволил главного тренера

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"Сассуоло" уволил главного тренера

"Сассуоло" на своём официальном сайте объявил об отставке главного тренера команды Кристиана Букки.

Причиной увольнения 40-летнего специалиста стали плохие результаты "нероверди" в Серии А - по итогам 14 туров команда занимает 16-е место в турнирной таблице первенства, имея в своём активе всего 11 очков.

Новым наставником "Сассуоло" станет Джузеппе Якини. По информации итальянских СМИ, 53-летний тренер уже подписал с клубом контракт до лета 2019 года.

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