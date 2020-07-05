"Сассуоло" в домашнем матче забил 4 гола "Дженоа"
"Сассуоло" дома обыграл "Дженоа" в матче 30-го тура Серии А.
"Сассуоло" - "Лечче" - 4:2 (1:1)
Голы: Капуто, 5 - 1:0, Лучони, 27 - 1:1, Берарди, 63 (с пенальти) - 2:1, Манкосу, 67 (с пенальти) - 2:2, Бога, 78 - 3:2, Мерт Мюлдюр, 83 - 4:2.
"Сассуоло": Консильи, Кирьякопулос (Пелузо, 57), Марлон, Феррари, Мерт Мюлдюр (Толян, 85), Бурабия, Локателли, Траоре (Джуричич, 46), Капуто, Берарди, Бога (Маньянелли, 84).
"Лечче": Габриэл, Донати, Кальдерони, Лучони, Пас, Шахов (Манкосу, 67), Тахцидис, Петриччоне (Фалько, 67), Барак, Фариас, Бабакар.
Предупреждения: Бабакар, 22. Капуто, 32. Петриччоне, 34. Джуричич, 49. Марлон, 54. Пас, 62. Тахцидис, 90.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17