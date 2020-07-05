"Сассуоло" в домашнем матче забил 4 гола "Дженоа"

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"Сассуоло" в домашнем матче забил 4 гола "Дженоа"

"Сассуоло" дома обыграл "Дженоа" в матче 30-го тура Серии А.

"Сассуоло" - "Лечче" - 4:2 (1:1)

Голы: Капуто, 5 - 1:0, Лучони, 27 - 1:1, Берарди, 63 (с пенальти) - 2:1, Манкосу, 67 (с пенальти) - 2:2, Бога, 78 - 3:2, Мерт Мюлдюр, 83 - 4:2.

"Сассуоло": Консильи, Кирьякопулос (Пелузо, 57), Марлон, Феррари, Мерт Мюлдюр (Толян, 85), Бурабия, Локателли, Траоре (Джуричич, 46), Капуто, Берарди, Бога (Маньянелли, 84).

"Лечче": Габриэл, Донати, Кальдерони, Лучони, Пас, Шахов (Манкосу, 67), Тахцидис, Петриччоне (Фалько, 67), Барак, Фариас, Бабакар.

Предупреждения: Бабакар, 22. Капуто, 32. Петриччоне, 34. Джуричич, 49. Марлон, 54. Пас, 62. Тахцидис, 90.

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