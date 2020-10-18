"Сассуоло" в результативном матче обыграло "Болонью"

"Сассуоло" в матче 4-го тура Серии А обыграл "Болонью".

Отметим, "черно-зеленые" уступали к 60-й минуте со счетом 1:3.

"Болонья" - "Сассуоло" - 3:4

Голы: Сориано, 9 - 1:0, Берарди, 18 - 1:1, Сванберг, 39 - 2:1, Орсолини, 60 - 3:1, Джуричич, 64 - 3:2, Капуто, 70 - 3:3, Томиясу, 77 (в свои ворота) - 3:4.

"Болонья": Скорупски, Де Сильвестри (Мбай, 65), Данилу Ларанжейра, Томиясу, Хики, Сориано, Сванберг (Домингес, 64), Схаутен, Паласио (Сантандер, 76), Орсолини, Барроу (Сансоне, 75).

"Сассуоло": Консильи, Кирикеш, Кирьякопулос, Феррари (Пелузо, 90+1), Мерт Мюлдюр (Каан Айхан, 61), Бурабия (Лопес, 61), Джуричич (Обианг, 81), Локателли, Траоре (Распадори, 61), Капуто, Берарди.

После 4-х туров Примеры "Сассуоло" с 10 баллами занимает 2 место в турнирной таблице, "Болонья" расположилась на 16 позиции.

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