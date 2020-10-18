"Сассуоло" в результативном матче обыграло "Болонью"
"Сассуоло" в матче 4-го тура Серии А обыграл "Болонью".
Отметим, "черно-зеленые" уступали к 60-й минуте со счетом 1:3.
"Болонья" - "Сассуоло" - 3:4
Голы: Сориано, 9 - 1:0, Берарди, 18 - 1:1, Сванберг, 39 - 2:1, Орсолини, 60 - 3:1, Джуричич, 64 - 3:2, Капуто, 70 - 3:3, Томиясу, 77 (в свои ворота) - 3:4.
"Болонья": Скорупски, Де Сильвестри (Мбай, 65), Данилу Ларанжейра, Томиясу, Хики, Сориано, Сванберг (Домингес, 64), Схаутен, Паласио (Сантандер, 76), Орсолини, Барроу (Сансоне, 75).
"Сассуоло": Консильи, Кирикеш, Кирьякопулос, Феррари (Пелузо, 90+1), Мерт Мюлдюр (Каан Айхан, 61), Бурабия (Лопес, 61), Джуричич (Обианг, 81), Локателли, Траоре (Распадори, 61), Капуто, Берарди.
После 4-х туров Примеры "Сассуоло" с 10 баллами занимает 2 место в турнирной таблице, "Болонья" расположилась на 16 позиции.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14