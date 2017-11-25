"Сассуоло" – "Верона" - 0:2, "Кьево" – СПАЛ - 2:1 (обзоры)

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"Сассуоло" – "Верона" - 0:2, "Кьево" – СПАЛ - 2:1 (обзоры)

Вашему вниманию представляются обзоры двух матчей 14-го тура итальянской Серии А.

"Сассуоло" – "Верона" - 0:2 

"Кьево" – СПАЛ - 2:1

Не пропустите: "Кьево" и "Верона" добыли победы в своих матчах. | http://soccernews.ru

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6 Сампдория 13 26
7 Болонья 14 20
8 Кьево 14 20
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10 Торино 13 18
11 Фиорентина 13 17
12 Аталанта 13 16
13 Кальяри 14 15
14 Удинезе 12 12
15 Кротоне 13 12
16 Сассуоло 14 11
17 СПАЛ 14 10
18 Дженоа 13 9
19 Хеллас Верона 14 9
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