"Сассуоло", "Верона" и "Торино" вышли в 1/8 финала кубка Италии

Сегодня в рамках 1/8 финала кубка Италии "Сассуоло", "Верона" и "Торино" оказались сильнее "Бари", "Кьево" и "Карпи" соответственно.

"Сассуоло" - "Бари" - 2:1

Голы: Фальсинелли, 34 - 1:0, Нене, 64 - 1:1 (пенальти), Политано, 90+3 - 2:1.

"Кьево" - "Верона" - 1:1, пенальти - 4:5

Голы: Пеллисье, 8 - 1:0, Фаоес, 34 - 1:1.

"Торино" - "Карпи" - 2:0

Голы: Фальке, 18 - 1:0, Белотти, 32 - 2:0.

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