"Сассуоло" выставил ценник на Скамакку. Игроком интересуется "Ювентус"

Теги ювентуссассуолоджанлука скамаккатрансферы

"Сассуоло" выставил ценник на Скамакку. Игроком интересуется "Ювентус"Фото: инстаграм Скамакки/Автор неизвестен

Туринский "Ювентус" намерен приобрести форварда "Сассуоло" Джанлуку Скамакку, сообщает издание La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, "бьянконери" всерьез рассчитывает подписать нападающего, за которого "Сассуоло" намерены выручить около 40 миллионов евро.

Отмечается, что туринский клуб планирует договориться с "Сассуоло" о более выгодных условиях трансфера.

В нынешней кампании Скамакка сыграл в 19 матчах в Серии А, в которых забил 6 голов.

Также не пропустите: Левандовски стал лучшим бомбардиром 2021 года и лучшим игроком года по версии зрителей "Тик-ток". | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Официально: Рафинья - футболист "Реал Сосьедада"

Официально: Рафинья - футболист "Реал Сосьедада"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов