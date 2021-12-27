"Сассуоло" выставил ценник на Скамакку. Игроком интересуется "Ювентус"
Фото: инстаграм Скамакки/Автор неизвестен
Туринский "Ювентус" намерен приобрести форварда "Сассуоло" Джанлуку Скамакку, сообщает издание La Gazzetta dello Sport.
По информации источника, "бьянконери" всерьез рассчитывает подписать нападающего, за которого "Сассуоло" намерены выручить около 40 миллионов евро.
Отмечается, что туринский клуб планирует договориться с "Сассуоло" о более выгодных условиях трансфера.
В нынешней кампании Скамакка сыграл в 19 матчах в Серии А, в которых забил 6 голов.
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|Команда
|М
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|26
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|2
|Лацио
|26
|62
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|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17