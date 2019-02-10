"Сассуоло" - "Ювентус" - 0:3 (видеообзор матча Серии А)

Теги сассуолоювентус

"Сассуоло" - "Ювентус" - 0:3 (видеообзор матча Серии А)

Представляем вашему вниманию видеообзор матча итальянской Серии А между "Сассуоло" и "Ювентусом".

Читайте также: "Ювентус" в гостях разгромил "Сассуоло" (видео голов). | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Севилья" совершила невероятный камбэк в матче с "Эйбаром" (видео голов)

"Севилья" совершила невероятный камбэк в матче с "Эйбаром" (видео голов)

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 22 60
2 Наполи Наполи 23 52
3 Интер Милан Интер Милан 23 43
4 Аталанта Аталанта 23 38
5 Рома Рома 23 38
6 Лацио Лацио 23 38
7 Милан Милан 22 36
8 Торино Торино 23 34
9 Сампдория Сампдория 23 33
10 Фиорентина Фиорентина 23 32
11 Сассуоло Сассуоло 22 30
12 Парма Парма 23 29
13 Дженоа Дженоа 23 25
14 СПАЛ СПАЛ 23 22
15 Кальяри Кальяри 22 21
16 Удинезе Удинезе 23 19
17 Болонья Болонья 23 18
18 Эмполи Эмполи 23 18
19 Фрозиноне Фрозиноне 23 16
20 Кьево Кьево 23 9
Полная таблица

топ-5 тегов