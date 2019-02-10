"Сассуоло" - "Ювентус": видеотрансляция матча с участием лидера Серии А начнется в 20:00

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"Сассуоло" - "Ювентус": видеотрансляция матча с участием лидера Серии А начнется в 20:00

В матче 23-го тура чемпионата Италии "Сассуоло" сыграет с "Ювентусом". Матч состоится в Реджо-нель-Эмилии на стадионе "Мапей".

Смотрите прямую видеотрансляцию матча "Сассуоло" - "Ювентус" на Soccernews.ru.

Начало встречи в 20:00 мск.

Главный арбитр - Паоло Сильвио Маццолени.

После 22 туров "Ювентус" лидирует в турнирной таблице Серии А, набрав 60 очков. "Сассуоло" находится на 11-й позиции, имея в активе 30 очков.

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