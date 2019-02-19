Саттон: "Челси" уволит Сарри, матч с "Манчестер Юнайтед" был последним для него"

Бывший нападающий "Челси" Крис Саттон выразил уверенность, что лондонский клуб в ближайшие часы уволит главного тренера команды Маурицио Сарри.

"Это был последний матч для Маурицио Сарри у руля "Челси". Его уволят по многим причинам. Он сам говорил, что не в состоянии мотивировать игроков. Кроме того, он не способен меняться и подстраиваться под ситуацию" - цитирует Саттона BBC.

Отметим, что "Челси" в последних пяти матчах трижды проиграл. При этом поражения получились очень болезненными - от "Борнмута" (0:4), "Манчестер Сити" (0:6) и "Манчестер Юнайтед" (0:2).

Ранее сообщалось, что "синих" до конца сезона может возглавить Джанфранко Дзола, а летом клуб попытается пригласить Зинедина Зидана.

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