Саттон: "Челси" уволит Сарри, матч с "Манчестер Юнайтед" был последним для него"
Бывший нападающий "Челси" Крис Саттон выразил уверенность, что лондонский клуб в ближайшие часы уволит главного тренера команды Маурицио Сарри.
"Это был последний матч для Маурицио Сарри у руля "Челси". Его уволят по многим причинам. Он сам говорил, что не в состоянии мотивировать игроков. Кроме того, он не способен меняться и подстраиваться под ситуацию" - цитирует Саттона BBC.
Отметим, что "Челси" в последних пяти матчах трижды проиграл. При этом поражения получились очень болезненными - от "Борнмута" (0:4), "Манчестер Сити" (0:6) и "Манчестер Юнайтед" (0:2).
Ранее сообщалось, что "синих" до конца сезона может возглавить Джанфранко Дзола, а летом клуб попытается пригласить Зинедина Зидана.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|27
|65
|2
|Ливерпуль
|26
|65
|3
|Тоттенхэм
|26
|60
|4
|Манчестер Юнайтед
|26
|51
|5
|Арсенал Лондон
|26
|50
|6
|Челси
|26
|50
|7
|Вулверхэмптон
|26
|39
|8
|Уотфорд
|26
|37
|9
|Эвертон
|27
|33
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|26
|33
|11
|Борнмут
|26
|33
|12
|Лестер Сити
|26
|32
|13
|Кристал Пэлас
|26
|27
|14
|Брайтон & Хоув Альбион
|26
|27
|15
|Бернли
|26
|27
|16
|Ньюкасл Юнайтед
|26
|25
|17
|Кардифф Сити
|26
|25
|18
|Саутгемптон
|26
|24
|19
|Фулхэм
|26
|17
|20
|Хаддерсфилд Таун
|26
|11