Саттон: "Махрез должен уважать свой контракт с "Лестером"



Бывший нападающий сборной Англии Крис Саттон подверг критике алжирского полузащитника "Лестера" Рияда Махреза, который пропускает тренировки.

"Если бы я был одноклубником Махреза, то мне бы не понравилось его поведение. Он ведет себя как большой ребенок. Только благодаря "Лестеру" Махрез достиг высокого уровня. Я понимаю, что он расстроен, так как его не отпустили в топ-клуб. Но я считаю, что он должен уважать свой контракт с "Лестером". Он подводит тренера и одноклубников", – приводит слова Саттона BBC.

Стоит отметить, что 26-летний Махреза не тренируется с "Лестром" уже неделю.

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