Саттон: "Мне хотелось бы видеть Головина в "Арсенале"

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Саттон: "Мне хотелось бы видеть Головина в "Арсенале"

Известный в прошлом английский футболист Крис Саттон поделился мнением о возможном переходе полузащитника ЦСКА Александра Головина в "Арсенал".

"Пишут, что он уже договорился о переходе в "Ювентус", но мне хотелось бы видеть его в "Арсенале" - с Генрихом Мхитаряном в центре они бы отлично смотрелись" - сказал Саттон.

Напомним, что ЦСКА требует за 22-летнего Головина 25 миллионов евро.

Не пропустите: "Ювентус" может отказаться от приобретения Головина. | http://soccernews.ru

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