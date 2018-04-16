Саттон: "Олд Траффорд" стал "Театром кошмаров"

Экс-игрок "Селтика" и "Челси" Крис Саттон поделился мнением о поражении "Манчестер Юнайтед" от "Вест Бромвича" (0:1).

"Манчестер Сити" заслужил это чемпионство. Мы увидели яркий сезон в их исполнении. Они забили много голов под руководством великолепного тренера Гвардиолы и оставили всех далеко позади.

Что касается "Манчестер Юнайтед". "Олд Траффорд" из "Театра мечты" превратился в "Театр кошмаров". Казалось, что после победы в дерби они должны встрепенуться. Вместо этого команда Моуринью преподнесла "Сити" чемпионство прямо на блюдечке" - приводит слова Саттона BBC.

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