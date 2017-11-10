Саттон: "Отказавшись от вызова в сборную Англии, Дринкуотер совершил самую большую ошибку в своей карьере"

Известный в прошлом футболист Крис Саттон недоумевает по поводу решения полузащитника "Челси" Дэниела Дринкуотера отказаться от вызова в сборную Англии.

"Дринкуотер совершил самую большую ошибку в своей карьере. В 1998 году я тоже сказал тренеру сборной, что не могу играть за национальную команду. И моя карьера в сборной завершилась в 24 года. Думаю, что Дринкуотер потерял все шансы сыграть на Чемпионате Мира-2018. Кроме того, будущие тренеры сборной Англии или же тот же Саутгейт, не захотят его вызывать", - цитирует Саттона Daily Mail.

Ранее сообщалось, что Дринкуотер отказался от приглашения в сборную Англии, так как не успел набрать форму после травмы.

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