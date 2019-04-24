Саудовская Аравия может принять шесть матчей за Суперкубок Испании

Федерация футбола Испании рассматривает возможность проведения матчей за Суперкубок страны в Саудовской Аравии, сообщает Marca.

По сведениям издания, сейчас ведутся переговоры о том, что ближайшие шесть игр за трофей пройдут в азиатском государстве.

Если стороны договорятся, что матчи за Суперкубок Испании перенесут с августа на январь в виду особенностей климата Саудовской Аравии.

Напомним, что в прошлом году "Барселона" и "Севилья" разыгрывали титул в марокканском городе Танжер.

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