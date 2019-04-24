Саудовская Аравия может принять шесть матчей за Суперкубок Испании

Теги суперкубок испании

Саудовская Аравия может принять шесть матчей за Суперкубок Испании

Федерация футбола Испании рассматривает возможность проведения матчей за Суперкубок страны в Саудовской Аравии, сообщает Marca.

По сведениям издания, сейчас ведутся переговоры о том, что ближайшие шесть игр за трофей пройдут в азиатском государстве.

Если стороны договорятся, что матчи за Суперкубок Испании перенесут с августа на январь в виду особенностей климата Саудовской Аравии.

Напомним, что в прошлом году "Барселона" и "Севилья" разыгрывали титул в марокканском городе Танжер.

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