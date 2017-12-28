Саудовская Аравия не сумела пробиться в плей-офф Кубка наций Персидского залива

Сборная Саудовской Аравии заняла третье место в своей группе турнира Кубка наций Персидского залива и не сумела выйти в плей-офф.

Аравийцы обыграли Кувейт (2:1), сыграли вничью с ОАЭ (0:0) и уступили Оману (0:2).

Напомним, сборная Саудовской Аравии является соперником России по групповому турниру Чемпионата Мира-2018 года. Команды сыграют 14 июня.

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