Саудовская Аравия не сумела пробиться в плей-офф Кубка наций Персидского залива

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Саудовская Аравия не сумела пробиться в плей-офф Кубка наций Персидского залива

Сборная Саудовской Аравии заняла третье место в своей группе турнира Кубка наций Персидского залива и не сумела выйти в плей-офф.

Аравийцы обыграли Кувейт (2:1), сыграли вничью с ОАЭ (0:0) и уступили Оману (0:2).

Напомним, сборная Саудовской Аравии является соперником России по групповому турниру Чемпионата Мира-2018 года. Команды сыграют 14 июня.

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Группа B М О
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3 Португалия 0 0
4 Испания 0 0
Группа C М О
1 Австралия 0 0
2 Дания 0 0
3 Франция 0 0
4 Перу 0 0
Группа D М О
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2 Хорватия 0 0
3 Исландия 0 0
4 Нигерия 0 0
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