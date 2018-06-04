Саудовская Аравия объявила состав на ЧМ-2018

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Саудовская Аравия объявила состав на ЧМ-2018Сборная Саудовской Аравии 4 июня опубликовала окончательный состав из 23-х игроков, которые поедут на Чемпионат Мира-2018. 

вратари: Мохаммед Аль-Овайс ("Аль-Ахли"), Яссер Аль-Мосайлем ("Аль-Ахли"), Абдуллах Аль-Муайуф ("Аль-Хиляль");

защитники: Осама Хавсави, Ясир Аль-Шахрани, Мохаммед Аль-Бурайк, Али Аль-Болеахи (все - "Аль-Хиляль"), Мансур Аль-Харби, Мотаз Хавсави (оба - "Аль-Ахли"), Омар Хавсави ("Аль-Наср");

полузащитники: Салман Аль-Фарадж, Абдуллах Атиф, Абдулмалек Аль-Хаибри (все - "Аль-Хиляль"), Салем Аль-Давсари ("Вильярреал", Испания), Хаттан Бахебри, Хуссейн Аль-Могави, Абдулла Аль-Хайбари, Мохамед Кану (все - "Аль- Шабаб"), Яхья Аль-Шехри ("Леганес", Испания),Тайсир Аль-Джассим ("Аль-Ахли");

нападающие: Моханнад Ассири ("Аль-Ахли"), Мохаммед Аль-Сахлави ("Аль-Наср"), Фахад Аль-Муваллад ("Леванте", Испания).

Саудовская Аравия сыграет на мировом первенстве в группе с Россией (14 июня), Уругваем (20 июня) и Египтом (25 июня).

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