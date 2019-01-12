Саудовская Аравия обыграла Ливан в матче Кубка Азии

В рамках групповой стадии Кубка Азии сборная Ливана уступила Саудовской Аравии.

Ливан - Саудовская Аравия 0:2

Голы: Аль-Муваллад, 12 - 0:1, Аль-Могауи, 67 - 0:2

Ливан: Халиль, Аль-Джунайди, Умари, Аль-Зейн, Мелки, Фаур (Атайя, 73), Мелки, Хамам, Хайдар (Тахан, 86), Эль-Хельве, Маатук (Матар, 76).

Саудовская Аравия: Аль-Овайс, Аль-Булайхи, Аль-Фатиль, Аль-Брейк, Аль-Шамрани, Аль-Биши (Гариб, 79), Отайф (Галеб, 84), Аль-Могауи, Бахебри, Аль-Досари, Аль-Муваллад (Аль-Шехри, 73).

Предупреждения: Аль-Биши (41), Мелки (70), Хайдар (82), Эль-Хельве (89), Аль-Досари (90).

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