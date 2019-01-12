Саудовская Аравия обыграла Ливан в матче Кубка Азии
В рамках групповой стадии Кубка Азии сборная Ливана уступила Саудовской Аравии.
Ливан - Саудовская Аравия 0:2
Голы: Аль-Муваллад, 12 - 0:1, Аль-Могауи, 67 - 0:2
Ливан: Халиль, Аль-Джунайди, Умари, Аль-Зейн, Мелки, Фаур (Атайя, 73), Мелки, Хамам, Хайдар (Тахан, 86), Эль-Хельве, Маатук (Матар, 76).
Саудовская Аравия: Аль-Овайс, Аль-Булайхи, Аль-Фатиль, Аль-Брейк, Аль-Шамрани, Аль-Биши (Гариб, 79), Отайф (Галеб, 84), Аль-Могауи, Бахебри, Аль-Досари, Аль-Муваллад (Аль-Шехри, 73).
Предупреждения: Аль-Биши (41), Мелки (70), Хайдар (82), Эль-Хельве (89), Аль-Досари (90).
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|Оман
|3
|3
|4
|Кувейт
|3
|0
|Group B
|М
|О
|1
|Китай (КНР)
|3
|9
|2
|Узбекистан
|3
|6
|3
|Саудовская Аравия
|3
|3
|4
|Северная Корея (КНДР)
|3
|0
|Group C
|М
|О
|1
|Иран
|3
|9
|2
|Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ)
|3
|6
|3
|Бахрейн
|3
|3
|4
|Катар
|3
|0
|Group D
|М
|О
|1
|Япония
|3
|9
|2
|Ирак
|3
|6
|3
|Иордан
|3
|3
|4
|Палестина
|3
|0